“Dictamen respalda nuestra hipótesis sobre homicidio”: Padre de Madelayne

Este miércoles se dio a conocer el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de la joven Madelayne Ortega, quien murió al interior de la sede centro de la Universidad del Atlántico.

Para Roberto Ortega, padre de la menor, el dictamen respalda su hipótesis que la menor que asesinada y no se produjo un suicidio como se ha mencionado varias veces.

“Leyendo el dictamen me da muchas más razones para seguir pensando como lo he venido mencionando que no se trata de un suicidio, sino que es un asesinato”, manifestó en conversación con Caracol Radio.

Lea también: Medicina Legal entrega dictamen de estudiante muerta en Uniatlántico

Sostuvo que las marcas que presenta Madelayne en diferentes partes de sus cuerpos deben ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía.

“Esperamos que el ente investigador determine a que se debe esas marcas que presenta mi hija en su cuerpo”, dijo.

Según Medicina Legal, la muerte de la menor se produjo de manera violenta a determinar por un colapso circulatorio neural derivado de un trauma craneoencefálico contundente severo en caída de altura. También el dictamen arrojo que la menor no había consumido drogas.