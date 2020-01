Con personal de OPS, garantizan aseo y vigilancia en colegios de Cartagena

La administración distrital a través de la Secretaría de Educación, ha dispuesto vincular mediante contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, el personal mínimo requerido para garantizar la limpieza, cuidado y control de los bienes de las instituciones educativas oficiales del Distrito y, de esta manera, asegurar sin interrupción el servicio de educación que prestan las instituciones oficiales del Distrito.

La vinculación de este personal se hará por un periodo de dos meses mientras se adelantan los procesos contractuales que viabilizarán los contratos para los servicios por un tiempo regular e inicial de seis meses acorde con la apropiación presupuestal encontrada en el presupuesto de la actual vigencia fiscal.

"La situación encontrada por esta administración, de un servicio no contratado, con proyectos de pliegos de condiciones publicados, que han tenido considerables observaciones por parte de ciudadanos, veedores e interesados y con unos montos no acordes con los recursos apropiados, obliga a la administración a realizar una revisión y análisis de fondo, con el propósito de contar con un pliego de condiciones ajustados al presupuesto apropiado para estos servicios, y con reglas claras, justas y completas, que garanticen la pluralidad de oferentes y una selección objetiva", señaló la Secretaria General Diana Martínez Berrocal.

A su vez la Secretaria de Educación, Olga Acosta Amell, invitó a toda la comunidad educativa a contribuir en el proceso: "El sector educativo históricamente ha venido padeciendo la desidia y la falta de planificación que conduce a este caos de principio de año. Convoco a toda la comunidad educativa, así como a las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Familia a cerrar filas de cooperación y de amor, como siempre lo hemos hecho, porque hoy el horizonte que avisora es otro. Entre todos y todas lograremos prestar el servicio, confiando que todos nuestros padecimientos pasados serán superados y lograremos tener unas escuelas como merece nuestra comunidad".