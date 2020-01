“No cerrar la puerta al Eln”: Gobernador de Norte de Santander

A pesar de la posición del gobierno nacional de no abrir un diálogo con el Eln hasta que esa guerrilla no libere a los secuestrados que tiene en su poder, el gobernador de Norte de Santander pidió al gobierno no cerrar la posibilidad de un diálogo.

El mandatario de los nortesantandereanos Silvano Serrano dijo a Caracol que “Norte de Santander como ninguna otra región necesita un espacio de convivencia y diálogo y es necesario avanzar en esa búsqueda”.

Dijo el funcionario que se hace necesario “abordar la posibilidad de seguir el contacto con ese grupo armado y que hace fuerte presencia en esta región”.

Finalmente señaló que “los avances del proceso de paz muestran que es importante lograr la negociación y este departamento necesita consolidar una paz estable y duradera.