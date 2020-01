Por robar un bulto de yuca, capturan a presuntos delincuentes en Bolívar

La Policía Nacional en el Departamento de Bolívar, capturó a dos presuntos delincuentes, señalados de amordazar a un campesino de 66 años de edad, identificado como Juan Orozco, con el fin de robarle un bulto de yuca.

El hecho que se registró en el municipio de Villanueva, sector la invasión, tiene conmocionada a la población. Algunos habitantes le aseguraron a la Policía que no es la primera vez que se registran estos tipos de actos delictivos, puesto que los dueños de lo ajeno aprovechan la soledad para cometer sus fechorías.

La víctima del hurto, señaló que vivió momentos de pánico, y pensó que los presuntos delincuentes acabarían con su vida en su propia finca. De acuerdo a las autoridades, los supuestos ladrones llegaron armados con machetes lo intimidaron y lo amordazaron para robarle el cultivo de yuca que con mucho sacrificio había sembrado.

“Me amarraron de pies y manos, me pusieron en el rostro una camiseta tan apretada que no podía respirar ni ver, me tiraron al piso y me dijeron que me quedara quieto o me mataban”, relató la víctima.

Logró zafarse

Juan, abandonado a su suerte, minutos después, logró desatarse y empezó a caminar hasta que logró pedir ayuda a un ciudadano de la zona, quien llamó a la Policía.

La patrulla del cuadrante que realizaba controles cerca al lugar de los hechos al enterarse de lo que estaba ocurriendo, activó el plan candado, observando que dos individuos caminaban cargando un bulto de yuca. Estos al notar la presencia policial lo arrojaron y emprendieron la huida.

Luego los presuntos delincuentes se enfrentaron a los uniformados ocasionándole una lesión a uno de ellos en uno de sus dedos y laceraciones en diferentes partes del cuerpo al momento de sus capturas.

A los dos capturados que les fue incautado un bulto de yuca y dos machetes, tendrán que responder ante la justicia por la presunta comisión de los delitos de hurto agravado y Violencia contra servidor público.

“Por suerte; el monitoreo constante que hacemos sobre la jurisdicción nos permitió reaccionar oportunamente, evitando que se cometiera el delito, y logrando la captura de estos sujetos”, aseveró el Coronel, Óscar Lamprea Pinzón, Comandante del Departamento de Policía Bolívar.