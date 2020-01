Dos concejales de Soledad se posesionan pese a inhabilidad por 10 años

Dos de los 19 concejales de Soledad a los que la Procuraduría había destituido a finales del 2019 e inhabilitados por 10 años, volvieron a posesionarse para este periodo.

El pasado 18 de diciembre se conoció la decisión del organismo de control contra los cabildantes soledeños considerando que éstos se excedieron en sus funciones al aprobar irregularmente un tributo para supuestamente financiar al deporte. Sin embargo, previendo el fallo que tomaría el organismo de control, los cabildantes impulsaron a sus esposas, hermanos e hijos para seguir gobernando en cuerpo ajeno.

Sin embargo, dos de ellos fueron reelegidos en las pasadas elecciones de octubre y tomaron posesión omitiendo la decisión del ministerio público.

Ellos son, Robin Castro, del partido liberal y la conservadora Astrid Barraza. Al ser consultado vía teléfono, Castro, asegura que desde que se conoció la decisión por los medios de comunicación, aún no ha sido notificado.

“Si tú haces un análisis revisando los antecedentes en la Procuraduría, Contraloría y judiciales no aparezco todavía sancionado como tal y si vas a la Registraduría todavía no aparezco inhabilitado o suspendido. Ese es un fallo y como aun el sector está en vacancia todavía no se ha ejecutoriado como tal”, indicó.

El todavía concejal aseguró que "estamos actuando sobre los tiempos. La Procuraduría actúa y nosotros también tenemos derecho de actuar".

Otros exconcejales como Rodrigo Martínez, tiene a su hija Andrea Martínez en la Corporación, así como Ricardo Alarcón a su esposa Rocío Racedo.

Por el partido conservador, Julio Cabrera impulsó a su hija Elaine Cabrera, quien además es investigada por la Fiscalía por compra de votos en Soledad. Enrique del Castillo tendrá a su amigo cercano Luis Riquett, del partido de la U.

Gladys Arraut a su hermano Alfredo Arraut, también por la U y Juan Carlos Orozco a su hermano Bryan Orozco por Cambio Radical.

Ya en días pasados, la defensa de algunos concejales, Rafael Vera, dijo que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por "negligencia de la Procuraduría".

"Nos lleva a buscar ahora la protección de mecanismos internacionales y de mecanismos de derecho interno para buscar la garantía de los derechos fundamentales de mis cobijados", dijo el abogado en dialogo con Caracol Radio.