Inicio del PAE en Cartagena es incierto

Un llamado al alcalde William Dau Chamatt desde el Concejo hizo el cabildante de Cambio Radical, Luis Cassiani Valiente, quien retomó la directriz de la Procuraduría General de la Nación en donde se le dice a los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, gestionar con tiempo las apropiaciones para vigencias futuras y garantizar desde el primer día de clases el Plan de Alimentación Escolar.

Cassiani indicó que el próximo 20 de enero inicia el calendario escolar y se le tiene que garantizar a todos los estudiantes de las Instituciones Educativas del Distrito, la Alimentación Escolar, Transporte Escolar, Aseo y Vigilancia en las Instituciones oficiales del Distrito. “Hacemos un llamado a la Secretaria de Educación, al Director de Cobertura y a la Directora de la Unidad de Contratación, para que den información a la plenaria y a la ciudadanía cómo avanza el tema del PAE y cumplir la directriz de la Procuraduría General de la Nación, que tácitamente dice que desde el primer día de clases se debe tener garantizado este servicio para los estudiantes”.

A su turno la Concejal Liberal, Gloria Estrada, reiteró el llamado al alcalde William Dau Chamatt, para que agilice los trámites para la nueva contratación del Plan de Alimentación Escolar y desde el primer día de clases los estudiantes tengan garantizado este servicio.

“Hoy está publicada una licitación pública que tiene varias observaciones. Sería importante que el alcalde con su equipo jurídico resuelvan las mismas y se continúe con el proceso que ya está montado para que no se presenten más retrasos y se pueda cumplir con el PAE”.

El Concejal de Cambio Radical, Carlos Barrios llamó la atención sobre la contratación que se encuentra en licitación en la página de la alcaldía, porque no cuenta con un Registro de Disponibilidad Presupuestal y cuestionó al alcalde saliente Pedrito Pereira de haber sido el único alcalde de la región Caribe, en no solicitar vigencias futuras para el PAE.

Óscar Marín Villalba, Concejal conservador destacó que el Procurador General de la Nación se anticipó, porque el estado giró los recursos a tiempo. “Si esa plata que son transferencias nacionales llegó, no entendemos por qué no se adelantó ese proceso, para ahora no estar en esta situación”. Así mismo dio a conocer los reparos y presuntas fallas de la convocatoria de licitación pública para escoger el operador del PAE, que tiene un valor superior a los $23 mil millones de pesos.