Secretarios de despacho no han podido posesionarse en San Fernando, Bolívar

El alcalde de San Fernando - Bolívar, Jorge Luis Yepes Morales, denunció ante los micrófonos de Caracol Radio que su gabinete no se ha podido posesionar porque los secretarios de despacho de la administración saliente se sindicalizaron y no quieren abandonar el puesto.

De acuerdo al mandatario recién posesionado, 24 funcionarios que laboraban por OPS, secretarios de despacho y de libre nombramiento y remoción, se sindicalizaron en esta población impidiendo que los funcionarios de la nueva administración tomen posesión.

“Nos están vulnerando el derecho a trabajar con nuestro equipo. La democracia ya decidió y hasta el momento no he podido hacer nada porque no tengo esa autonomía. Vamos a hacer las cosas bien con un buen trato al trabajador y pagos puntuales”, aseguró Yepes Morales.

El alcalde de San Fernando, señaló que toda esta situación se generó por el incumplimiento en los pagos de salarios y prestaciones sociales por parte de la administración saliente.

“Formaron el sindicato porque la administración anterior les quedó debiendo 6 meses de salarios y dos años de prestaciones sociales. Ahora quieren que nosotros les paguemos cuando no tenemos definido todavía ni el presupuesto”, sostuvo el mandatario.

El alcalde Jorge Yepes pidió la ayuda urgente de la Gobernación de Bolívar y del Gobierno Nacional, para evitar que su trabajo por el bienestar de la población se vea afectado.

“Primero dilataron el proceso de empalme y ahora están dilatando mi administración”, concluyó.