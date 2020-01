El buen comportamiento marcará el futuro de la cabalgata en Manizales

En referencia a la cabalgata de la Feria de Manizales que se realiza este sábado 4 de enero por las calles de la ciudad, el alcalde Carlos Mario Marín señaló que dependiendo del comportamiento de la ciudadanía en el evento se tomarán determinaciones importantes para el futuro de la misma.

“ Ustedes conocen que tengo capacidad de decidir y que no me temblará la mano si algo sale mal. Pedí mucha cultura ciudadana, que no haya consumo de licor y tampoco animales desfilando por las calles en un horario fuera del permitido ni sufriendo ningún tipo de maltrato.”

Hizo un llamado a la ciudadanía para no utilizar los vehículos particulares en estas festividades y valerse del transporte público para evitar así congestiones por las actividades que se realizarán y no dar oportunidad al hurto de automotores o sus partes, así como a la conducción de automóviles bajo estado de embriaguez.

Sobre el concierto que se hará este sábado 4 en el estadio Palogrande, dijo que se prohibirá el ingreso de menores de edad y que su terminación será a las 3 de la madrugada del domingo 5, con una operación especial de buses, busetas y colectivos hasta altas horas de la noche para que los asistentes puedan desplazarse a sus hogares sin utilizar sus vehículos.

