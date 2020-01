¿Qué es el Alto Comisionado para la Transparencia?

Otro de los nuevos cargos que se crearon en la administración de Juan Carlos Cárdenas está el Alto Comisionado para la Transparencia por Bucaramanga.

Cartera que estará a la cabeza de la ex directora del Comité de Transparencia por Santander, María Juliana Acebedo.

La nueva comisionada explicó que tendrá como fin vigilar la contratación de la alcaldía, garantizar las buenas prácticas en los procesos y que haya pluralidad de oferentes.

Señaló que como primer acto en su plan de trabajo será crear una línea de comunicación abierta al ciudadano para que sean ellos también los que participen como veedores en las convocatorias para licitaciones.

El cargo es el primero de este tipo en la ciudad, al igual que el de Alto Comisionado para la Defensa del Páramo de Saturbán, qué recordemos lidera Carlos Sotomonte y quien ya tuvo una reunión con el Comité de Santurbán para unir esfuerzos en defensa de este ecosistema.