Se hundió en Jericó proyecto que buscaba evitar megaminería en la zona

Desde hace dos meses en el municipio de Jericó en Antioquia se venía tramitando la modificación de la Estructura de Ordenamiento Territorial, que incluía medidas para proteger el patrimonio ecológico, ante el megaproyecto minero Quebradona de AngloGold Ashanti, que busca extraer oro de la zona. Sin embargo, la presión de la minera y el Gobierno Nacional, según contó a Caracol Radio el alcalde de ese municipio Jorge Pérez, hundieron hoy en el consejo, dicha iniciativa.

“El EOT que presentamos nos permitía pasar de un 40% a un 60% de suelo para protección, protegía la parte agrícola y defendía los intereses de los ciudadanos. Lo que no permitía en era el uso del suelo para la minería. Entonces después de esta estrategia montada por la multinacional y la llegada de las entidades del Gobierno, logran persuadir algunos concejales, quienes se ausentan de manera irresponsable del recinto, logrando que no haya quórum y se hunda el proyecto, porque este esquema de ordenamiento que estamos presentando no va a tener más trámite”, lamentó el mandatario regional.

Por su parte los ambientalistas, afirmaron que este proyecto afectaría en mayor medida, las fuentes hídricas de la zona.

“El proyecto Quebradona que tiene alrededor de 7.500 ha donde el 80% corresponde al municipio de Jericó y el 20% al municipio de Támesis, y está ubicado donde se surten múltiples acueductos comunitarios”, comentó Hernán Vergara, integrante del Cinturón Occidental Ambiental.

Cabe mencionar que la minera cuenta actualmente con tres proyectos en Colombia, Quebradona y Gramalote ubicados en Antioquia y la Colosa en el Tolima.