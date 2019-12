Alcalde electo de Manizales se compromete a trabajar para reducir suicidios

El alcalde electo de Manizales, Carlos Mario Marín manifestó que en su administración se trabajará con mucha atención en las enfermedades mentales, esto con la finalidad de reducir los casos de suicidios en la ciudad.

Explicó que este es un tema que el próximo secretario de salud, William Arias Betancurt, deberá afrontar con toda la dedicación ya que aqueja a gran parte de la población manizaleña y que no quiere que más familias sufran la pérdida de un ser querido a causa de un suicidio, como lo sufrió él.

Lea también: A la cárcel 'Alias 86', responsablde de varios homicidios en Anserma, Caldas

“Hace 11 meses me estaban dando la noticia de que mi mamá había perdido la vida por un suicidio y me dio un profundo dolor, por eso a los manizaleños decirles que asumo este compromiso con toda la responsabilidad, el doctor William tiene la bandera más importante de este gobierno y es reducir que se pierdan vidas humanas por materias que pueden ser evitables, porque lo sufrí como hijo y no quisiera que nadie repitiera esa historia”.

Marín se posesionará el viernes 27 de diciembre a las diez de la mañana en la Universidad Autónoma de Manizales.