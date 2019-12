Venezolanos no han logrado reclamar sus giros en Cúcuta

Desesperados están los venezolanos intentando reclamar los giros que envían sus familiares desde el exterior, los extranjeros han debido dormir a las afueras de las casas de divisas, en parques de la ciudad esperando obtener esos recursos para comprar los productos de la canasta básica familiar.

Los extranjeros le dijeron a Caracol Radio " tenemos tres días aquí, en la casa de giros no dicen primero que no hay sistema, que se fue la luz o que no hay dinero; te creo que esas razones en Venezuela pero aquí, es una humillación".

"No nos están regalando nada, es un dinero que nos envían nuestros familiares, ha llegado mucha gente de estados muy lejanos para poder comprar algo para estos días o la ropa para los niños o un juguete en esta navidad; confiamos en que podamos reclamar y devolvernos a Venezuela", señaló

Las casas de giros han autorizado entregar 100 dólares por persona, ese dinero es invertido en harina, azúcar, productos de aseo, productos no perecederos; pero además deben entregar un porcentaje a la GNB para que les permitan ingresar a su país.