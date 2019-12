Habitante de calle en Bogotá se la rebusca para alimentar a sus 50 perritos

Don Julio César es un habitante de calle que adoptó a 50 perros callejeros y, en varias ocasiones, se ve obligado a "quitarse el pan de la boca" para dárselo a sus fieles amigos.

Aunque todo esto lo hace con amor, está buscando más comida y nuevos hogares para estos 50 animalitos.

“Esos perritos son mi familia. Ellos me quieren mucho, siempre que me ven en las mañanas me abrazan, son muy tiernos. Nosotros pedimos comida a las personas y restaurantes, pero en estas épocas se van de viaje y mis perritos pasan hambre, por eso pedimos la ayuda”, dijo Julio César.

Para las personas que estén interesadas en ayudar, se necesita mucho alimento, camas, cobijas y la adopción de estos animales. Las donaciones y demás información la podrán encontrar a través de de la pagina web www.arcaluminosa.org.