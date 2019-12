Dueños y conductores de buses urbanos harán plan tortuga

Dueños de buses urbanos y conductores anunciaron que saldrán este próximo jueves 19 de diciembre a las calles del área metropolitana de Bucaramanga como último recurso que les queda para manifestar las cuantiosas pérdidas económicas que ha representado la terminación del convenio con Metrolínea.

Fabián Pinzón, conductor de Unitransa señaló que el convenio de complementariedad le permitía al Sistema Masivo llegar a zonas donde a hoy no hay transporte colectivo, sin embargo, con la terminación de esta prueba piloto, los conductores de buses convencionales no cuentan con los permisos para llegar hasta los sectores donde antes iba Metrolínea y que no tienen cubierto el servicio.

"Estamos invitando a todos los dueños de buses urbanos que son los principales afectados. Los conductores, la comunidad y todas las empresas de repuestos, mecánicos invitamos a que se sumen porque es grave la situación en la que estamos. Esto lo único que hace es que incremente la piratería en esos lugares a donde perfectamente podríamos llegar nosotros" manifestó Pinzón.

Por lo menos 150 buses están sin funcionar, guardados en las bodegas de las empresas porque no hay rutas por dónde transitar.

Edwin Pinzón, presidente de Asintransco, señaló que "hemos tenido varias reuniones con el Área Metropolitana pero sin llegar a ninguna solución nos dice que primero está Metrolínea, nosotros les expresamos que con los pocos alimentadores que tienen para cubrir todas las rutas en tiempos de menos de 10 minutos no alcanza, lo que conlleva a promover el mototaxismo y a que la gente se vea obligada a usar el taxi colectivo".

El presidente indicó que rechazan el argumento del Área sobre el paralelismo que indica que los buses convencionales no pueden transitar por las rutas del Sitm.

"Es absurdo con esta ciudad tan pequeña este tal paralelismo, entonces no podrían trabajar los dos servicios. Solo tenemos dos vías principales. La carrera 27 y la 15. Las rutas que estamos pidiendo cubrir son por ejemplo Provenza, Cristal Bajo, Ruta de Morrorico, Granjas de Provenza, Luz de Salvación, además, sectores del norte de Bucaramanga".

Por su parte, gerentes de estas empresas de buses urbanos manifestaron que no están de acuerdo con la decisión de este plan tortuga puesto que es una ventana para fomentar aún más la informalidad.

César Augusto Moreno, gerente de Transcolombia indicó que "estamos superando las dificultades financieras de la mano de accionistas y de la Junta Directiva Empleados Trabajadores y conductores. Estamos mirando cómo afrontar lo que se viene en el mes de febrero cuando regresen los estudiantes y la gran mayoría de hogares no tengan cómo pagar los servicios de transporte".