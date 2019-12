Denuncian tala masiva de árboles en la vía Chimitá

Caracol Radio conoció la denuncia de varios ciudadanos quienes manifiestan su inconformismo y se preguntan por la masiva tala de árboles de una montaña que está ubicada sobre la vía Chimitá.

Orlando Sánchez, trabajador de la zona industrial señaló que hay maquinaria en la zona y ya se ve un camino que atraviesa la montaña.

"Cuando nos dimos cuenta fue que comenzaron a entrar volquetas y empezaron a tumbar árboles y a rellenar. Se perdió prácticamente toda la loma. En este momento hay una cerca con alambre de púas y un container. No hemos visto por ninguna parte dónde está el letrero que especifique la obra y quiénes o quién está a cargo".

Sobre la vía nacional que conduce hacia la Costa Atlántica, según lo manifiestan los ciudadanos, se han talado alrededor 100 metros donde había vegetación y ahora solo queda arena.

Caracol Radio consultó con la Cdmb para buscar respuestas sobre el proyecto que se tiene planeado hacer en este sector, sin embargo, no se ha obtenido respuestas.