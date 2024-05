Cortes de energía 2 de mayo: barrios sin energía en Barranquilla y varios municipios

En cuanto a la programación en Barranquilla, Air-e trabajará en mantenimiento de redes y transformadores en sectores del barrio La Floresta en los horarios: de 7:50 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 75B con calle 87D, de 8:05 a.m. a 5:05 p.m. en la carrera 75B con calle 87C, de 8:10 a.m. a 5:10 p.m. en la carrera 75C con calle 84B, de 8:15 a.m. a 5:15 p.m. en la calle 87 con carrera 75D, de 8:20 a.m. a 5:20 p.m. en la calle 87 con carrera 76, y de 8:25 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 76 con calle 85B.

Otra sectores en Barranquilla y Puerto Colombia:

Se cambiarán postes y redes, de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la carrera 29 con calle 34, del barrio San Roque.

Por último, en sectores de Puerto Colombia se desarrollarán adecuaciones técnicas de 12:55 p.m. a 4:00 p.m. en la carrera 7 con calle 6 (Centro 2), y de 1:00 p.m. a 4:10 p.m. en la carrera 7 entre calles 8 y 10 (Punta Brava).

El mismo trabajo generará breves interrupciones de 8:30 a.m. a 9:25 a.m. en la calle 4 con carrera 10 y de 9:30 a.m. a 10:35 a.m. en la calle 4 con carrera 10C, en Miramar; de 10:40 a.m. a 11:15 a.m. en la calle 6A con carrera 9A (La Aurora), y de 11:20 a.m. a 11:55 a.m. en la calle 7 con carrera 9 (Centro 1).

Sectores sin luz en varios municipios:

La labor comprenderá el horario 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde con suspensión de energía en los siguientes circuitos:

Circuito Luruaco: Luruaco, corregimientos Las Caras, El Peñique, Las Tablas, Cien Pesos, Santa Cruz, Los Pendales, Arroyo Negro, La Puntica, Palmar de Candelaria, Hibacharo y Arroyo de Piedra.

Circuito Rotinet: corregimientos Arroyo de Piedra y Rotinet.

Circuito Rotinet 1: Rotinet: Palo Quebrado, Porvenir, Abajo, El Silencio, Kennedy; y sectores y fincas aledañas a la carretera Rotinet - Cordialidad.

Circuito Rotinet 2: municipio Repelón y corregimiento Villa Rosa.

LN-520: Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y Estaciones de Bombeo de Riego de Repelón y Rotinet.