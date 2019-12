Yidis Medina demandó elección del gobernador electro Mauricio Aguilar

La exparlamentaria Yidis Medina puso ante el Consejo de Estado una acción de nulidad electoral argumentando que el gobernador electo de Santander, Mauricio Aguilar incurrió en doble militancia.

El abogado Carlos Alfaro que en su momento defendió al gobernador electo señaló que la demanda no tiene fundamentos y que al momento la misma no ha sido admitida.

"En representación defendí en su momento una doble militancia porque supuestamente recibió el apoyo del partido ASI. Cabe aclarar que la ley dice que se debe tener en cuenta el aval principal y como recordamos el aval del gobernador es del grupo significativo, por eso no se da la inhabilidad. Aquí solo hay protagonismo de la demandante" indicó.

El abogado Alfaro señaló que durante la campaña el gobernador electo compareció ante el Consejo Nacional Electoral por este mismo hecho de supuesta doble militancia y el Consejo decidió que no había incurrido en tal delito.