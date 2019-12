Gobierno recibiría este martes propuestas sobre el salario mínimo 2020

En el marco de la IV Cumbre de Diálogo Social que se realizó en Cartagena, la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirmó que hasta el momento no se tiene ninguna propuesta sobre el aumento del salario mínimo para el próximo año.

De acuerdo a la funcionaria, el gobierno espera que este martes los trabajadores y empresarios lleven cada uno su propuesta en la mesa de negociación.

Le puede interesar: "Hay que sintonizarse con la calle": el mensaje del Procurador a Duque

"Nosotros no tenemos hasta el momento ninguna propuesta de los sindicatos y empleadores. Se supone que en la reunión de mañana van a llevarlas", aseveró Arango.

La Ministra de Trabajo, también se refirió a la propuesta que pretende fijar el salario mínimo de 2020 en un millón de pesos. "A mí no me parece descabellado pero como me tengo que regir a unas reglas fiscales, yo creo que no es posible en este momento. Ojalá el aumento sea lo más que se pueda", puntualizó Arango.

Alicia Arango sostuvo que el gobierno siempre está dispuesto a los diálogos sociales para llegar a consensos que beneficien a la ciudadanía.

"Este gobierno tiene toda la disposición para dialogar, el Presidente Iván Duque es un hombre que sabe escuchar pero debemos ceder todos", concluyó la ministra.