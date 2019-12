Por no dejarse robar fue arrastrada por ladrones en norte de Bogotá

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que una mujer fue arrastrada por un delincuente que se movilizaba en una motocicleta y que intentó arrebatarle el bolso, el hecho ocurrió en el norte de la capital del país.

“Tengo cortes en la mano porque no solté el bolso, también me disloqué el hombro, me aporreé un seno y me lastime la cadera cuando caí”, contó la víctima del intento de robo porque finalmente los ladrones no lograron llevarse el bolso.

La policía de Bogotá aseguró que gracias a los videos de las cámaras de seguridad ya tienen identificados a estos delincuentes que tienen azotadas, principalmente a las mujeres, que caminan por calles de las localidades de Usaquén y Suba.

