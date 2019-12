Banda estaría vendiendo tinto con escopolamina para robar a conductores

En el Magdalena aumentan los casos denunciados por personas que aseguran ser víctimas de hurtos con escopolamina, situación que día a día se está convirtiendo en un ‘dolor de cabeza’ para la ciudadanía.

La situación más reciente, que volvió a encender las alarmas entre las autoridades, fue el de un conductor que, al parecer, habría sido drogado con esta sustancia en el peaje ubicado en el corregimiento de Tasajera.

Según la denuncia, una red criminal dedicada a administrar sustancias para cometer ilícitos en esta zona del Magdalena, estaría vendiendo a conductores que se movilizan por la Troncal del Caribe, tintos con escopolamina para causar accidentes y acceder a los vehículos para robarlos.

En redes sociales circulan varios audios de personas que han resultado afectadas por esta nueva modalidad de los delincuentes, quienes se estarían haciendo pasar como vendedores ambulantes en el peaje que se ubica en la vía Santa Marta - Barranquilla.

“Hemos recibido un audio – no es oficial, pero no podemos descartar su autenticidad– en donde recomiendan a los transportadores de que no compren café en el peaje de Tasajera, porque les están echando sinogan para que se duerma el conductor y se accidente. Una vez se accidentan las víctimas, hacen saqueos a los vehículos y se llevan la mercancía”, refiere el personero del municipio de Puebloviejo, Jorge Pérez.

LOS CASOS

Según el funcionario, recientemente sucedió un accidente de tránsito, luego que un furgón perdiera el control y se saliera de la vía. El reporte de las autoridades indica que “al parecer el hecho se presenta por una imprudencia del conductor”.

Sin embargo, Jorge Pérez asegura que “me llama la atención porque en estos últimos días ha habido accidentes en donde las personas llegan como aves rapiñas y se llevan todo (…) y si esto es cierto, es totalmente grave. Hoy estamos enfrentados a una actividad criminal muy delicada”.

El gremio de transportadores que se moviliza por esa importante arteria solicita a la Fiscalía y a la Policía que investiguen los hechos y capturen a quienes estarían integrando esta red criminal dedicada al hurto.