Horóscopo Profesor Salomón HOY: Noticias del trabajo que recibirán Leo, Libra y otros signos

Se viene un fin de semana movido para todos los signos. Como explica Claire Comstock-Gay, astróloga de la revista The Cut, el próximo sábado, 20 de julio, Marte se conectará con Neptuno, lo que encenderá la llama para que las personas puedan perseguir sus deseos, sueños y metas.

Entre el 21 y 23 de julio, la Luna llena promete ofrecer claridad e impulso para que las personas se animen a comenzar con nuevos proyectos o un nuevo estilo de vida.

Horóscopo del fin de semana (19 -21 julio)

El profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano, tiene mensajes, recomendaciones y advertencias para cada uno de los signos en este viernes, 19 de julio, y para el próximo fin de semana.

1. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

¡Paciencia, Aries, paciencia! Eso es lo que más necesitan las personas de este signo. Según señala el Profesor Salomón, es posible que los Aries se estén sintiendo por estos días un poco frustrados porque las cosas no salen tan rápido como esperan.

Sobre esto, el astrólogo les recomienda tener paciencia. “Saber esperar el momento adecuado para saber qué es lo que debe cambiar o transformar en su vida”, dice.

Además, entrega otro importante mensajes y consejo para este signo: hay que adaptarse a lo que la vida le está dando. No sirve de nada pelear con la vida, más bien, agradezca, acepte y adáptese.

Algo con el amor sucederá y esto le ayudará a dar más estabilidad y equilibrio en su relación. Así mismo, sucederá algo con un viaje que debe aceptar porque este le traerá cosas positivas.

2. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La suerte de las personas de este signo estará enfocada en su trabajo. Por estos días, los Leo recibirán noticias de una mejora, de un ascenso, encontrarán la oportunidad laboral que estaban buscando o solucionarán una situación compleja que tenían en su oficina.

También recibirá noticias económicas buenas, porque habrá un dinero que extra que llegará y que podrá destinar para comprarse un lujo, algo que hace mucho tiempo quería comprar.

Si está pensando comprar una casa, hacerle una mejora o transformación, es el momento de hacerlo, porque este cambio le traerá cosas nuevas en su vida.

3. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Luche por lo que quiere, no deje que otras personas estén decidiendo en su vida por usted. Si su familia, amigos o personas más cercanas no están de acuerdo con sus decisiones, apártelos por un segundo de vida: ponga una distancia y, sobre todo, ponga límites.

De acuerdo con el Profesor Salomón, es importante que los Sagitarios dejen de permitir que otras personas tomen la rienda de su vida. “Por simpatizar con los demás, están dejando que otros manejen su vida y eso no les sirve, no es bueno”, advirtió el astrólogo.

4. Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

La tranquilidad y la calma van a ser claves en su vida para estos días. Algunas personas de este signo se encuentra pasando por un periodo de prueba y en ello, la calma jugará un papel fundamental en el éxito que tenga en ese proceso.

Recuerde, las mejores decisiones no se toman en caliente, se toman en medio de la calma, la tranquilidad y la serenidad.

Si quiere cambiar de casa, si tiene algún plan de mudarse o hacer un cambio de residencia: hágalo. Esa transformación en su vida podría ser muy positiva para usted, pues renovará su vida y atraerá buenas energías.

5. Virgo (23 de mayo al 22 de septiembre)

No deje de luchar por lo que quiere. De acuerdo con el Profesor Salomón, las personas de este signo están muy cerca de vivir un momento especial, de transformación positiva en sus vidas. Pero para que esto pueda darse, ellos deberán seguir trabajando, esforzándose y no rendirse, pues esta es la única manera en que las decisiones que quieren tomar, puedan dar buenos resultados.

Llega pronto un dinero, le cancelan un dinero y esto le va a calmar los nervios.

6. Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero)

Préstele mucha atención a su situación en el amor y todo lo relacionado con su parte emocional. Como señala el Profesor Salomón, es importante que las personas de este signo recuerden que el amor es la base de todo, así que no deben descuidarla. Aprovechen este fin de semana para revisar cómo está esa parte de su vida.

Los Capricornios tendrán por estos días la oportunidad de un viaje: aprovéchelo, especialmente porque, según el profesor Salomón, todo se le dará para que pueda tomarlo, así que la última decisión está en usted. Este cambio de espacios será muy positivo para usted.

7. Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Este fin de semana los Géminis vivirán cambios, transformaciones que serán importantes para su vida. De acuerdo con el Profesor Salomón, estos cambios incluyen cambios internos en su casa, negocio o finca. Quizá hará decoraciones o remodelaciones en su vivienda.

En cualquier caso, estos cambios que realice este fin de semana abrirá la puerta a nuevas oportunidades.

Estará muy pronto a firmar unos documentos que por fin se van a dar y resultarán a su favor. También, tendrá la oportunidad de visitar a familiares por estos días y este encuentro lo llenará de felicidad y alegría, así que aprovéchelo.

8. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las noticias y los grandes sucesos que les ocurrirán a los Libras tienen que ver con dinero. Según el Profesor Salomón, le va a llegar un dinero que lo ayudará a equilibrar su parte económica. Especialmente, porque esa plata que recibirá era justa la que estaba necesitando por estos días.

De igual forma, se vienen grandes propuestas de trabajo y laborales. La recomendación en este caso es que analice qué tan convenientes pueden ser cada una de ellas para que pueda elegir la que más se ajusta a su perfil y a sus condiciones.

9. Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

¡Ojo con las envidias! La advertencia principal para los Acuarios es que tengan mucho cuidado con este tipo de malas energías que pueden llegar a sentir algunas personas en su alrededor.

El Profesor Salomón les recuerda que este tipo de energías pueden llegar a bloquear las cosas que usted ha logrado, así como oportunidades que podrían llegar. Lo mejor en este caso es identificar estas personas y, cuando lo pueda hacer, alejarlas, porque esa mala energía no es buena tenerla cerca.

Finalmente, las cartas dejaron un gran mensaje para las personas de este signo: deje de buscar a hacer a los demás felices, más bien concéntrese en usted y sea feliz usted.

10. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se acerca el fin del ciclo Cáncer. Para este cierre de temporada, proyectos que han venido ideando as personas de este signo se realizarán con gran éxito, sin embargo, para ello deberán trabajar y esforzarse.

Es importante que esas ideas que tienen las hagan realidad y trabajen fuerte hasta lograrlo, porque solo así podrán disfrutar de sus propias innovaciones.

Hay algo interesante que sucederá por estos días en su familia. Disfrute, porque este momento le traerá cosas nuevas en su vida. Finalmente, tenga cuidado con su salud, especialmente con su espalda y columna, puede que presente algunos malestares.

11. Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

Por fin, las cosas empezarán a mejorar y lo harán de una manera muy especial. Un consejo importante para que esto se dé: escuche a las personas que más sabiduría tienen en su alrededor, ellas pueden ayudarlo, aconsejarlo y darle las palabras justas que necesita escuchar por estos días.

Como recuerda el Profesor Salomón: “el que no escucha consejos, no podrá llegar a viejo”. Así que escuche a quienes realmente quieren brindarle una ayuda u orientación.

Habrá por estos días algo con unos papeles que podrá finalmente firmar. El resultado de este proceso saldrá a su favor.

12. Piscis (18 de febrero al 20 de marzo)

Las cosas por estos días están saliendo bien. Tiene una escalera de éxito a su favor, lo que podría significar gran éxito en todos los proyectos que comience.

No obstante, podría estar recibiendo una noticia no tan positiva, un poco desagradable e incómoda, que vendrá de su familia. Pero no se angustie, usted podrá manejarla.

Además, recibirá una plata, se tratará de una buena entrada de dinero que podrá aprovechar, y si estaba teniendo algún quebranto de salud, se va a mejorar.

Finalmente, este fin de semana tendrá la oportunidad de encontrarse con personas que hace mucho tiempo no veía o recibirá una visita inesperada que lo va a alegrar mucho.