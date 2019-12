Mujer denuncia que médico sin permiso le realizó mal procedimiento estético

Ante la Fiscalía seccional Santa Marta fue denunciado un presunto mal procedimiento en una cirugía estética que se practicó una mujer colombiana, pero que reside en Alemania.

Se trata de Paola Molina, de 32 años de edad, quien llegó el pasado mes de junio hasta la capital del Magdalena, para realizarse una abdominoplastia en la clínica Gerardo Saldarriaga Médica I.P.S.

“Me explicaron los procedimientos que necesitaba, los costos de la cirugía (…) me convencieron de todo su profesionalismo y que contaban con un personal idóneo para esta clase de cirugías”, dijo Paola Molina.

El procedimiento fue realizado por el médico Jorge David Canales, el 25 de junio del presente año y según la historia clínica, a la mujer se le practicó “una abdominoplastia, lipoplastia y herniorrapia umbilical”.

“Según la historia clínica, el proceso se realizó cumpliendo todos los protocolos, pero cuando llegué a mi casa empecé a sentirme mal, ya que me habían hecho cuatro procedimientos (…) cuando llego veo que tengo una quemadura debajo del abdomen”, aseguró Molina.

Le puede interesar: Acuerdo para eliminar de la Reforma Tributaria el IVA a cirugías estéticas

Al parecer, la mujer fue víctima de una quemadura en el abdomen y de allí contrajo dos bacterias que la tiene en mal estado de salud. Lo peor del caso, según la afectada, es que el médico que le realizó la intervención, no es cirujano plástico.

“Los exámenes de laboratorio determinaron que padecía de una infección producida por una bacteria denominada pseudoma aeruginosa, bacteria que está presente en los hospitales y clínicas (…) haciendo investigaciones me enteré que el doctor Jorge David Canales, quien me operó, no está especializado en cirugía estética, es simplemente un médico cirujano general”, indicó Paola Molina.

Lea también: Fallece mujer durante cirugía estética en clínica clandestina en Cali

La denunciante aseguró ante la Fiscalía que Jorge David Canales aún no ha respondido por los daños causados, por lo que solicita a la Superintendencia Nacional de Salud que intervengan en el caso.

Sin embargo, se conoció que la clínica Gerardo Saldarriaga Médica I.P.S asumió el costo del tratamiento de recuperación y entregó $3.000.000.00 de $10.204.000.00 que fueron acordados.

SUSCRÍBASE A LOS CONTENIDOS DE CARACOL RADIO EN GOOGLE NEWS. ENTRE AQUÍ Y HAGA CLIC EN LA ESTRELLA.