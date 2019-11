Encapuchados intimidan a camarógrafa en marchas

Natalia Pinzón, camarógrafa de Oro Noticias, indicó que mientras realizaba el cubrimiento de la marcha, filmó a varios encapuchados en la carrera 27 con calle 36, en ese momento, las personas de manera dominante se acercaron a la muchacha a pedirle “por las buenas” y de manera intimidatoria que no captara imágenes de ellos. Incluso, alcanzaron a coger su herramienta de trabajo, que en este caso era la cámara.

"El me decía que no grabara, que lo hiciera hacia otro lado, y yo le dije, que porqué si estoy grabando la noticia, lo que está sucediendo, y me dijo, que me recomendaba eso por las buenas, luego le dije, es libertad de prensa, y finalmente me respondió que le estoy diciendo por las buenas , con la mano me tapo el lente de la cámara, tuvo una mirada desafiante, comencé a grabar en otro lado y se interponía en lo que yo hacía", dijo.

La camarógrafa del canal regional, indicó que a pesar de la intimidación siguió realizando las tomas de la marcha, sin embargo, reconoció que sí sintió temor al momento del acercamiento con los encapuchados.