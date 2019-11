Estudiantes de la UTP se declararon en paro indefinido

Después de los hechos acontecidos en el país, los integrantes del Movimiento Universitario Estudiantil anunciaron que no regresarán a clases y no se sentarán a negociar con el Gobierno Nacional hasta que el presidente no tome acciones contundentes con respecto a la muerte de Dilan Cruz y el desmonte del Esmad.

Además, anunciaron que van a realizar una asamblea general para compartir con la comunidad educativa las pautas de movilización durante los próximos días. Asimismo, aseguraron que el jueves y viernes estarán en las calles en jornadas barriales.

Entre otras actividades que se tienen programadas está una asamblea popular el próximo sábado en la Plaza Cívica Ciudad Victoria y una gran toma a los intercambiadores del Megabús de Cuba y Dosquebradas el viernes 29 de noviembre.

