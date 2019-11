Víctimas anuncian que apelarán libertad de Mancuso

Al considerar que Salvatore Mancuso, no ha cumplido con los 8 años de pena de Justicia y Paz en Colombia, la defensa de las víctimas en el proceso de la Costa anunció que interpondrán acciones para que se reconsidere la decisión de otorgarle la libertad al excomandante paramilitar.

El abogado José Humberto Torres, señaló en diálogo con Caracol Radio que interpondrán un recurso de apelación al opinar que la medida "no tiene sustento jurídico porque Mancuso fue extraditado a EE.UU. por delitos de narcotráfico y no por el conflicto armado, por lo que aun no ha cumplido con los 8 años que señaló la ley".

Para Torres debió tramitarse un proceso de exclusión de la ley de Justicia y Paz y no de liberación al argumentar que esta ley señalaba que quien siguiera cometiendo delitos después de haberse firmado sería expulsado.

"Para nosotros, como representantes de las víctimas, es una sorpresa desagradable esta noticia y lo lamentable es que una juez de ejecución de penas sea quien le otorgue la libertad cuando en Estados Unidos no ha pagado su condena", indicó el también defensor de los Derechos Humanos.