Presidente Petro rechazó el proyecto que aprobó los días sin IVA

Bogotá

El presidente Gustavo Petro, determinó devolver al Congreso de la República, el proyecto de ley que instauraba como política de Estado los días sin IVA.

El mandatario devolvió al legislativo, el conocido proyecto de ley del Centro Democrático, que tuvo como iniciativa aprobada en sus cuatro debates a finales de mayo.

El primer mandatario, aseguró que dicha objeción se cierne sobre la totalidad del proyecto que pretende que cualquier Gobierno pueda decretar el día sin IVA hasta tres veces en el año, como se contempló desde la presidencia de Iván Duque, en momentos que el país necesitaba reactivar la economía durante la pandemia por el COVID-19.

“Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno nacional se permite devolver por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley no. 100 de 2022 de Cámara y 140 de 2023 de Senado”, se expone en el comunicado con la que el presidente Petro, no pretende sancionar el proyecto tramitado por la oposición.

El mandatario expone que, según el artículo 154 de la Constitución, son claras las exenciones en temas fiscales “solo pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno”. El proyecto nunca contó siquiera con el aval del Gobierno, sino que fue tramitado en sus cuatro debates por el Centro Democrático sin tener en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno argumenta que “El proyecto de ley es objeto de análisis por iniciativa parlamentaria, mas no gubernamental y, durante el tramite legislativo, el proyecto no contó con el aval del Gobierno nacional en el asunto objeto de discusión”, Incluso apuntó que no se tuvo el concepto negativo del Ministerio de Hacienda.