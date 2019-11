Madre de un bebé de ocho meses pide a Medimás que autoricen su traslado

Desesperada está la madre de un bebé de ocho meses a quien al parecer la EPS Medimás le ha negado algunos servicios médicos. Después de dos meses de estar hospitalizado debido a una atrofia muscular y un paro respiratorio, el pequeño Jhon Jairo Gómez, de tan solo ocho meses de nacido, se encuentra en estado crítico en el Hospital Universitario San Jorge.

Su mamá, Carolina Zambrano, denunció que ni con tutela e incidente de desacato ha sido posible que la EPS Medimás autorice una remisión que necesita su bebé.

"El niño necesita una fibrobroncoscopia para mirar que problema tiene el en el pulmón izquierdo y saber porque no puede respirar por si solo, también necesita una neurofisiología, para conocer el problema que tiene en el cuerpo, mi bebé no se mueve. El niño ha estado muy complicado, casi se me muere, le hicieron remisión el 03 de octubre y la EPS hizo caso omiso a todo, tengo un desacato, pero Medimás no da la firma, no me llaman, nada pasa con mi hijo", denunció en diálogo con Caracol Radio la madre del pequeño.

Caracol Radio remitió este caso a las directivas de la EPS Medimás, desde donde aseguraron que ya se pidió cotización a Comfamiliar para la realización de unos exámenes. Además, aseguraron que la remisión no se hará hasta que haya una valoración médica.

Sin embargo, Carolina aseguró que esta respuesta le parece indignante porque es la vida de su bebé la que está en riesgo si no se toman acciones inmediatas.

