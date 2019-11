No implica parar agenda de reformas: director de Fedesarrollo tras marchas

Tras la jornada de protestas que se adelantó en todo el territorio nacional, el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que el gobierno del Presidente Iván Duque debe consolidar un diálogo para entender cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, pero sin descuidar la agenda de reformas que se tienen contempladas para el crecimiento del país.

“Las marchas son fundamentales en una democracia, hay que escucharlas para ver qué mensajes no están llegando. Sin embargo, estas no pueden conducir a una inacción y eso no implica que se deba parar la agenda de reformas. Muchas de las reformas creo que son válidas y plantean inquietudes importantes. La viabilidad de que continúen depende de las coaliciones que logre conformar el gobierno”, aseveró Mejía.

Según el director de Fedesarrollo, el gobierno sí contempla una reforma pensional y recalcó que el actual sistema que se maneja en Colombia se debe modificar.

“El 75% de las personas no pueden acceder a una pensión y el 74% de los subsidios públicos se le entregan al 40% más rico de la población. Ese no es un sistema que debemos mantener, yo diría que es un sistema que hay que reformar porque hay que aumentar la cobertura y ser más progresivo”, expresó Mejía.

Sobre este mismo tema, el funcionario aseguró que Colombia se debe mover en una combinación del régimen de prima media y un régimen privado de ahorro individual.

Estas declaraciones de Luis Fernando Mejía fueron dadas en el marco del Congreso de la Infraestructura que se desarrolla en Cartagena.

