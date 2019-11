Víctimas y victimarios de la guerra en el Huila hablaron sobre verdad

Al encuentro denominado 'Hablemos de verdad' asistieron Rosana Rojas víctima de las Farc, Ronald Rojas integrante del partido Farc, Óscar Montealegre exintegrante de las AUC, Lucena Ibarra hija de concejal asesinado en Rivera, Luceni Muñoz directora del Comité de Ganaderos, el comisionado de la Verdad Mayor Carlos Ospina, Anibal Rodríguez Briñez, presidente de Camacol y Aladino Ríos sobreviviente de falso positivo.

El encuentro cumplió con el objetivo de hablar de posconflicto, verdad, reparación y no repetición, una necesidad en el Huila, zona disputada a sangre y fuego durante el conflicto armado, que dejó más de 170.000 víctimas directas, entre los que se cuentan secuestros, asesinatos y afectaciones al orden público.

La actividad se realiza con el apoyo de la Embajada Alemana en Colombia, y en asocio con la Unión Europea, desde donde se busca promover un diálogo incluyente sobre cuáles son los retos para buscar la verdad, acercarse a la reconciliación, y al mismo tiempo hacer propuestas para superar del momento de aguda polarización.

Voces de las víctimas y victimarios

Aníbal Rodríguez Briñez, empresario huilense y víctima de secuestro, “lo importante aquí no es seguir victimizándonos, fui víctima de secuestro junto con mi familia, pero estoy de parte del Proceso de Paz y voté el Plebiscito, porque creo que debemos pasar la página. Desde mi empresa genero empleo para los excombatientes de las Farc”.

Rosana Rojas, víctima de las Farc, luego de haberse encontrado en privado con el excombatiente Ronald Rojas dijo “llevo 21 años en la búsqueda de la verdad y aún no la he obtenido, no sé aún porqué se llevaron a mi esposo y mi hijo, visité campamentos de las Farc en búsqueda de información, en realidad no es fácil para mi estar aquí, pero en mi corazón ya los perdoné”.

Óscar Montealegre exintegrante de las AUC, “no es fácil cuando hay víctimas a quienes aún no se les ha podido dar respuesta. Hoy hacemos parte del proceso jurídico y la verdad en el Proceso de Paz. A nosotros no nos prepararon para la civilidad y en un abrazo todos estamos de parte de la Paz”.

Lucena Ibarra, hija de concejal asesinado en Rivera “la verdad no tuve respuestas a las preguntas que tengo de lo que sucedió con mi padre, la verdad no me voy satisfecha”.

Ronald Rojas, excombatiente e integrante del partido Farc “No es fácil encontrarse con quienes un día les hicimos daño. Muchas veces no tenemos respuestas y es lo más difícil para nosotros en estos encuentros”.