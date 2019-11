Gobernador de Nariño: El ministro de Defensa debe renunciar

El gobernador de Nariño asegura que el ministro de Defensa debe renunciar y que sus fallas obedecen al desconocimiento del territorio.

El mandatario seccional, Camilo Romero, asegura que lo que ocurre en el departamento del Cauca es un reflejo de lo que también ocurre en el departamento de Nariño y no puede verse como un tema aislado.

Aseguró que Colombia tiene un nuevo conflicto marcado por la criminalidad que deja el narcotráfico y que por lo tanto se debe atender de manera integral. Según Romero no es suficiente la tarea que hace el ministro de defensa Guillermo Botero.

"Es un ministro que no está a la altura, no pude conducir los destinos de la Fuerza Pública, tiene una visión de país que no corresponde al territorio, es una visión desde el escritorio¨

Creemos que el ministro de Defensa debe ser alguien más preparado para este momento y para enfrentar el conflicto que se da en varias regiones del territorio nacional.