Roy Barreras: "Botero ocultó bombardeo a siete menores de edad en Caquetá"

En medio del debate de moción de censura que se adelantó en la plenaria del Senado, Roy Barreras, quien lideró este mecanismo hizo una denuncia en contra del ministro de Defensa Guillermo Botero, a quien señaló de mentiroso.

El legislador de La U aseguró que en un bombardeo que ocurrió el pasado 2 de septiembre de 2019 en el departamento de Caquetá, el ministro no le contó toda la verdad de lo que ocurrió a los colombianos y que sencillamente se limitó a decir que hubo una operación favorable en donde se dio de baja a varios integrantes de grupos residuales.

“Presentó ese bombardeo como un éxito militar con una baja de 14 criminales, dice él, pero le ocultó al país que siete eran niños, incluyendo una niña de 12 años, y eso nunca se lo contó al país. Una persona que miente repetidamente no merece estar en un Ministerio de Defensa”.

Barreras reiteró que “el ministro dijo al país que dio de baja a 14 criminales, resulta que siete personas eran niños y puede que cuatro más pero no se han podido reconocer. No hay información de que sean niños reclutados, pero así fuera no se puede catalogar de criminal ni matarla. Si fue un error militar por qué ocultarlo”.

Durante su exposición el senador presentó el informe de Medicina Legal en donde se evidencia que se recibieron 18 cuerpos, de los cuales 14 se pudieron identificar y allí se detectó que siete eran de menores de edad. Los cuatro restantes no han podido ser identificados por el bombardeo que ocurrió.

El pasado 2 de septiembre el mismo ministro de defensa Guillermo Botero anunció al país el resultado de la operación y efectivamente dijo que fueron dados de baja 14 disidentes de las Farc en el Caquetá. De hecho el presidente Iván Duque, en ese momento dijo que “era un mensaje clarito” para quienes habían decidido rearmarse, haciendo referencia a Iván Márquez y Jesús Santrich.