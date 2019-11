La protesta social es un derecho, pero no se puede tolerar el vandalismo

El presidente de la república Iván Duque en medio del taller construyendo país número 40 que se desarrolló en Armenia, hizo un llamado para que no se estigmatice a los estudiantes que marchan o protestan en diferentes regiones del país, pues están ejerciendo un derecho constitucional que no tiene por qué redundar en enfrentamientos o daños a infraestructuras de terceros, por eso el jefe de estado también instó a los alcaldes y gobernadores a no tolerar el vandalismo.

“La protesta social pacífica es un derecho constitucional que no tiene discusión, pero, por Dios, el país no puede ser tolerante ni con el vandalismo ni con el pillaje ni puede ser tolerante con aquellos que, en un acto demencial, les quitaron a personas humildes y trabajadoras todo lo que habían construido por años, quemándoles un local y destruyéndoles la infraestructura”, dijo el presidente Iván Duque.

El presidente fue enfático en señalar que los colombianos se pueden manifestar y demostrar el inconformismo, siempre y cuando sea de manera pacífica.