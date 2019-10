Video en redes sociales muestra a docente diciendo por quién votar

En el video que circula por redes sociales en el que se ve a una mujer, aparentemente dueña de un colegio, dando instrucciones a los padres para votar en las próximas elecciones, ha causado diversos comentarios, alguno de disgusto.

Puntualmente lo que dice es: “ Yo me la estoy jugando, el domingo los papitos que me quieran colaborar vamos a estar aquí a las siete de la mañana para decirles por quién votar, Cambio Radical el 10 y Cambio Radical 51 que es nuestro diputado y por Roberto Ortíz, ellos son Cali, y si ellos ganan, me dijeron 'asegure profesora que si de pronto Bogotá no, nosotros vamos a gestionar para que los niños no se queden por fuera', porque pagar usted una mensualidad de 150.000, yo creo que todos no la pueden pagar”

Ante esta situación la Secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, dijo que es un colegio privado, el Colegio Mayor del Norte y quien habla en el video es la dueña de la institución. En un principio se pensó que no tenía nada que ver con el sistema público, sin embargo se encontró que hace parte del sistema de cobertura.

