IDU entregará obras de la zona T en diciembre

“Estamos notando con extrañeza y preocupación que no se está cumpliendo con los cronogramas que nos habían planteado inicialmente. En cada reunión hay retrasos tras retrasos, ya tenemos 3 meses sobre la calle 82 y claramente las obras no avanzan, no hay personal en las obras, se tiene ausencia de trabajo nocturno, claramente la afectación no es solamente por el centro comercial, sino también por las clínicas hoteles, colegios, vendedores ambulantes entre otros”, aseguró Marta Patricia Carreño gerente del centro comercial.

En Caracol Radio respondió Francisco Uribe, director de infraestructura del IDU: “La obra está en ejecución desde mediados de este año, tenemos una avance importante del 85% en la 82 entre la 11 y la 12 y del 90% sobre la carrera 12 entre la 82 y 83. Es importante tener en cuenta que es una obra de renovación donde intervenimos las redes, de hace muchos años. Además hay redes que no se tenía en el catastro de redes del acueducto y que nosotros en este diagnóstico tampoco pudimos identificar y solamente se hacen visibles una vez que hacemos la excavación, esa fue una de las demoras que hemos tenido. No obstante en total en este proyecto hay 200 trabajadores, 40 trabajan sobre la 82 y la carrera 12”, dijo el director.

Uribe, aseguró que el tramo de la carrera 82 entre 11 y 12 estará lista para el 17 de diciembre y la carrera 12 entre calle 82 y 83 estará lista para el 26 de octubre de este año.