La monja incluso estuvo relacionada con grupos armados: líder social

Caracol Radio conversó con un líder social del barrio Bello Oriente en Medellín, donde la supuesta monja, Adriana Torres, concentra su trabajo social desde hace una década, aseguró que es una mujer muy controvertida en la zona, unos pocos la siguen, pero que la gran mayoría, por lo menos de ese barrio no le profesan ninguna simpatía, todo por el trato de ella hacia la comunidad. Según la fuente consultada, esta persona tiene un vocabulario soez, despectivo y hasta humillante con algunas mujeres e incluso niños.

Continuó el relato, que la labor social de la señora Adriana Torres, se concentra en recolectar verduras y frutas en la central Mayorista de Itagüí y la Minorista de Medellín, luego los empaca y los vende a las familias de la zona en seis o siete mil pesos, y que les asegura que es para cubrir el transporte del producto. Según la fuente consultada por Caracol Radio, que la mayoría de personas del barrio no le compran, pero que los habitantes aledaños son sus mayores clientes. Que hace con el dinero recaudado? es la pregunta recurrente de los habitantes, porque la inversión social es nula.

“Hay mucha gente que no está muy de acuerdo con ella, porque, de pronto a pedido a nombre del barrio y no está vinculada a los proceso barriales. La labor de ella es venderle una verdurita a la gente, yo me imagino que más favorable, porque la gente viene de muchos otros lados”, explicó el líder que prefirió mantener en el anonimato.

La señora Torres, presuntamente ha tenido algunas relaciones ilegales con la banda delincuencial del barrio, esto lo han podido concluir debido a varios hechos que han ocurrido, uno de ellos, es el de un joven que tuvo que salir huyendo por amenazas.

“Ella se ha relacionado con ellos, porque ha hecho ir muchachos del barrio. En un caso puntual, un muchacho por exceso de confianza le quietó la Toca, la que se ponen en la cabeza y por eso”, detalló la fuente consultada por Caracol Radio.

Pero ese no ha sido el único caso, también ocurrió con una comunidad anglicana que trabajaba con ella, varios de sus integrantes salieron amenazados de la zona, después de una discusión con la supuesta monja.

“Los curas iba a montar un centro para niños, eso también fue muy controvertido, porque al final eso no se puedo dar. Ellos la sacaron de la comunidad, porque se había hecho anglicana, y la retiraron de ahí porque no le hacían como caso y después ellos resultaron amenazados y les toco irse de un día para otro”, relató el líder barrial.

La señora Torres, dejó de ir al barrio Bello Oriente hace tres o cuatro meses, después de un problema que tuvo con los ilegales de la zona, por esta razón, una familiar, supuestamente prima, continúa vendiendo los productos los días jueves y sábado después de la una dela tarde.

En cuanto a si es monja o no, aseguró que hace varios años un grupo de personas dudando de la veracidad de la versión indagaron y pudieron averiguar que hace muchos años sí fue monja, pero al parecer en el departamento de Boyacá, pero que actualmente no pertenece a ningún grupo religioso, y que siempre trabaja sola.