¡SORpresa! Monja uribista no pertenece a las carmelitas

Por medio de un comunicado, la Conferencia de Religiosos de Colombia y la congregación de Carmelitas Misioneras aseguraron que Adriana Torres, la polémica “monja uribista”, quien se manifestó efusivamente en defensa del senador Álvaro Uribe Vélez, hoy vinculado a una investigación de la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos, no forma parte de la mencionada comunidad religiosa.

La comunidad afirma que la religiosa “no aparece registrada en la Conferencia de Religiosos y, por lo tanto, la Conferencia no está en capacidad de confirmar su existencia real (...) la persona identificada durante estos días en los medios de comunicación, como religiosa ‘misionera carmelita’ no es miembro de la congregación de Carmelitas Misioneras y nunca lo ha sido”, afirman.

Las Carmelitas misioneras aseguraron que, como comunidad cristiana católica, están comprometidas con el diálogo entre compatriotas, con el fin de construir paz y justicia.

“Como vida consagrada del país, rechazamos la violencia de palabra o de obra, e invitamos a todos nuestros hermanos colombianos a buscar caminos de diálogo y encuentro que permitan la construcción de la paz y la justicia”, reza el texto.