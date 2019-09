Vicepresidenta: "Hay presencia de narcotráfico en elecciones territoriales"

Y hay una preocupación latente en el Gobierno Nacional por la participación de algunos líderes políticos que estarían siendo financiados por el narcotráfico y bandas delincuenciales.

Así lo señaló la vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez en su más reciente visita a Pereira, haciendo referencia a la contienda electoral que, para el caso de Risaralda, al igual que en otras regiones del país, se está viendo permeada por el narcotráfico esto debido a la venta de votos, por lo que hizo un llamado para que las autoridades garanticen unas elecciones transparentes, también pidió a la ciudadanía que denuncien cualquier delito que observen.

"Cualquier delito electoral, la compra de votos, la presencia del narcotráfico en las elecciones y lo digo aquí en Risaralda, ojo por que hay preocupación sobre esta presencia del nacrotráfico en las elecciones territoriales, nadie que venda su voto puede sacar la mano el día de mañana para quejarse por lo que le pase al país, lo que nos está pasando hoy es consecuencia de la gente que ha vendido su voto durante mucho tiempo. Necesitamos unos ciudadanos que defiendan la democracia, que defiendan la institucionalidad y que busquen a las autoridades, ante cualquier amenaza, intimidación o soborno", confirmó la señora Martha Lucía.

RECHAZO A LOS ACTOS VANDÁLICOS EN PROTESTAS

De otro lado la vicepresidenta dio un apoyo rotundo a la propuesta de regulación de las protestas en Colombia que hizo el Ministerio de Defensa argumentando que las protestas deben ser pacíficas y respetando a quienes no se vinculan, así como los bienes públicos.

"En esta sociedad tenemos que mandar todos un mensaje inequívoco, de rechazo a los vándalos, a los que salen con una actitud criminal a destruir activos públicos, a causarle daño a las personas, no hay ninguna justificación para los daños que causan, cuando uno ve por ejemplo el daño que le están haciendo a las personas que en este momento no tienen transporte, uno se pregunta ¿Cuál es la causa de este paro en el transporte?, pues resulta que son personas que han tenido sanciones por conducir mal, por no cumplir el código de tránsito y ahora además de incumplir las normas vienen a generar ellos el paro del transporte causando daños a los ciudadanos y las empresas", puntualizó la vicepresidenta de la república.

Finalmente pidió a todas las personas que denuncien hechos irregulares en torno a las campañas políticas y también solicitó a la comunidad no tolerar los irrespetos de algunos protestantes e invitó a no apoyar estas malas "manifestaciones" que son solo una excusa de vándalos para generar terror en la ciudadanía.