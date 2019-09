Jairo Castiblanco renunció a su candidatura a la gobernación de Boyacá

En entrevista con Caracol Radio, el abogado Castiblanco confirmo que da un paso al lado y agradece al equipo de trabajo que lo estaba acompañando y a los boyacenses que lo apoyaban.

Dijo que “es un acto de responsabilidad que damos luego de analizar las encuestas que se están haciendo en el departamento, dar un paso al costado y permitir que sean los demás candidatos los que sigan en esta contienda”.

Es prudente informar a los boyacenses que declinó mi aspiración para el próximo 27 de octubre, confirmó.

Advirtió, sin embargo, que el partido de la U no se ha pronunciado aún sobre si apoyará o no a otro candidato, pues yo le estoy informando al partido y a la Registraduría, pero la colectividad no se ha pronunciado”.

Así las cosas, continúan en la contienda los aspirantes Ramiro Barragán, Jonatán Sánchez, Giovany Pinzón y Olmedo Vargas, aunque no se descartan más renuncias en las próximas semanas.