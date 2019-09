Buscan alternativas para evitar desaparición de pequeños cafeteros

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros dijo que una de las conclusiones del encuentro de países productores es que los pequeños cafeteros tienden a desaparecer, por lo que plantean estrategias que permitan la permanencia en el tiempo de estos agricultores.

“Colombia si tienen una oportunidad de oro y es la calidad de su café, yo por eso les he venido diciendo a los cafeteros, aquí el foco va a ser calidad, porque no nos vamos a dejar sacar del mundo cafetero, no nos vamos a dejar borrar del mundo del café”, advierte Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros

Los cafés diferenciados, los cafés especiales, los cafés de mejor precio, sería la alternativa que tendrían los pequeños productores colombianos, por lo que el gerente de la Federación analiza los avances de los caficultores que le han apostado a este tipo de productos y ha corroborado que han encontrado mejores precios.

Por su parte Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Cafetera señala que el tema es grave, porque entre más cafés especiales se tengan en el mercado, más factible es que bajen los precios.

“Yo no digo que no hagamos café especial, hagamos cafés especiales y breguemos a venderlos bien y breguemos a venderlos a dos dólares y a 2,50 de ser posible, pero en general, cuando uno va y mira a cómo compran las multinacionales los cafés especiales, los compran con un precio en la tasa de diferencia muy poco realmente”. Asegura el dirigente de Dignidad Cafetera.

Señala que los productores que están vendiendo en nichos distintos a los de las multinacionales han tenido mayores ganancias, pero no será posible vender 15 millones de sacos de cafés especiales, que son los que se producen en Colombia.

“Creo que no estamos arriba del 10%, debemos estar a millón 500, millón 600 mil sacos de café especiales colombianos, entonces ahí tenemos un roto muy complicado, porque se trata de encontrar soluciones para todos los productores”. Señala el dirigente.

Lea También: Crecen en un 30% las exportaciones de Caldas

Vea todas nuestras emisiones en Facebook @CaracolradioManizales, síganos en Twitter @CaracolCaldas o Instagram @Caracol_Manizales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.