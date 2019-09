“Comfamiliar no autoriza la cirugía de mi hijo”:madre de menor en Cartagena

En la Casa del Niño de Cartagena se encuentra internado hace más de 60 días un pequeño de 8 meses, a la espera de una intervención que según sus familiares, no ha podido ser autorizada por la EPS Comfamiliar.

El bebé padece una poliposis subglótiva vs papilomatosis, lo que le impide respirar de manera normal debido a una obstrucción en su garganta. Según Rosalina Consuegra, madre del paciente, la patología es producto de varias entubaciones que tiempo atrás le fueron realizadas a su hijo por nacer con tan solo 29 semanas de gestación.

"Comfamiliar me dice que no tienen contratación en Cartagena, y que están esperando de Barranquilla o Montería para hacerle el procedimiento a mi hijo. Estoy esperando hace dos meses y no me dan respuesta de nada, todos los días me dicen que espere y el niño se encuentra grave", dijo la mamá del niño.

Por su parte Comfamiliar a través de un comunicado, expresó que el 4 de septiembre obtuvieron pronunciamiento de la Fundación Amigos de la Salud en Montería, quienes indicaron que la aceptación del paciente depende de su recuperación nutricional debido, según ellos, a que el peso y las condiciones actuales del menor no cumplen con los requisitos para realizar la cirugía.

Hoy Ronald David necesita una Microlaringoscopia para mejorar su calidad de vida, y crecer sin ninguna complicación de salud, mientras tanto sus padres, siguen a la espera de lograr el procedimiento.