Pereirano podrá tomar cerveza de por vida

El consumo responsable y disfrutar de una buena cerveza, es el consejo de Daniel Ocampo Gómez, un joven de 22 años, quien se ha convertido en el tercer ganador del concurso Fondo Blanco, organizado por la cadena de Pubs, Beer, obteniendo un premio anhelado por muchos pero, logrado por pocos, tomar cerveza gratis.

"Me di cuenta que los jueves hacían distintas actividades como la de Fondo Blanco, en el 2019 participé y tuve una marca de 7 segundos, lo volví a intentar, pero me descalificaron porque regué cerveza, y este año, me animaron, me acerque a participar y tuve una marca de 6.5 segundos, la verdad no me la creo" comentó Daniel Ocampo.

Adicional al premio, Ocampo podrá conocer la planta en Medellín de Beer, quien espera convertirse en Maestro Cervecero del instituto más importante del mundo, la Escuela Ciceron ubicada en Chicago, Estados Unidos.