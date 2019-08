Sin tapas canecas nuevas en la Avenida Caracas

En el corredor vial de la Avenida Caracas, entre la calle 80 y la 67 en Bogotá, las nuevas canecas de basura instaladas en la ciudad ya presentan daños por la falta de cultura ciudadana.

Las tapas de las canecas que fueron puestas para que la basura no se moje y el material para reciclaje no se pierda, ya no existen.

En un recorrido se evidenció que más de 12 canecas están sin tapa y posiblemente fueron retiradas con ayuda de una pulidora, porque están quemadas en sus extremos.

La reparación de estas canecas las tiene que asumir el operador que las instaló en este sector de la ciudad.

