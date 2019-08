Mujer denunció falta de solidaridad en Transmilenio al ser víctima de abuso

En promedio, cada día dos mujeres denuncian que fueron víctimas de acosadores en Transmilenio. El caso más reciente fue denunciado por una mujer que salió del Portal de Usme hacia el norte de la ciudad, en un articulado. En medio de su recorrido, la señora fue tocada por un hombre dentro del bus.

“Esta persona se acercó y me manoseó, exactamente me tocó la cola. No fui apoyada por nadie, la gente solo miraba, nadie me ayudó. Busqué el guardia de seguridad para preguntarle si había policías, pero me dijo que no y que en ese momento no me podía apoyar”, contó Maribel Tovar, víctima del abusador.

La Policía de Bogotá, por su parte, dice que, entre enero y junio de este año, por lo menos, 220 personas fueron capturadas por el delito de injuria por vía de hecho. Pese a que, en las últimas semanas, tanto entidades distritales como la misma policía reforzaron los mecanismos para que las mujeres puedan denunciar, los casos siguen presentándose.

