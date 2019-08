Peñalosa pide reajustar peajes de la autonorte y la séptima

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI,) se encuentran trabajando arduamente para ampliar el acceso norte de la ciudad de Bogotá, que tiene como finalidad ampliar la autopista norte y la carrera séptima, con lo cual se mejorará significativamente la movilidad de la zona norte de Bogotá.

Este proyecto cuenta con una inversión de $1,48 billones. Sin embargo, el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en tres trinos publicados durante la tarde de este domingo dijo:

“Germán Vargas, encargado de infraestructura del Gobierno Nacional, absurdamente amplió contrato de APP AutoNorte, para ampliar vía de Bogotá hacia afuera, único tramo que no tenía trancón. Ahora, para ampliar la AutoNorte y Carrera Séptima hacia Bogotá es indispensable reajustar $3500 el peaje”.

“Hasta ahora todos los peajes en los bordes de Bogotá solo se han destinado a ampliar y mantener las vías del límite de Bogotá hacia afuera. No más. Si no se reajusta el peaje, no se amplían la AutoNorte y la Séptima”.

Todo está listo para licitar la APP de ampliación de la AutoNorte del peaje hacia la 190 y la Séptima del peaje hacia el sur. Pero se requiere un reajuste al peaje — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) August 4, 2019

El proyecto de infraestructura contempla la ampliación de la autopista norte a seis carriles por sentido incluido el carril de Transmilenio, entre las calles 192 a la 245, límite de la ciudad de Bogotá.

Por su parte, en la Carrera Séptima se prevé una ampliación a doble calzada, entre las calles 201 y 245, aceras de 9 metros de ancho, separadores y cicloruta. La licitación de estas obras, que desembotellarán la salida de Bogotá hacia el norte, se espera que se adjudiquen este mes.

Este proyecto contempla la construcción de espacio público y ciclo ruta para la autopista norte y la carrera séptima. La obra beneficiará a más de 4 millones de bogotanos que circulan con frecuencia o diariamente por la Autopista Norte o que utilizan esta vía para salir de la ciudad. Además el proyecto empalmará con la ampliación de la Autopista desde el peaje hasta La Caro, obra que ya está siendo ejecutada por la ANI.