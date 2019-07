Capturados por delitos electorales no aceptaron cargos imputados

Aunque ninguno de los sindicados acepto los cargos por los delitos de corrupción al sufragante, compra de votos y concierto para delinquir, la fiscalía a través de interceptaciones telefónicas revelo durante la audiencia que los capturados entre ellos varios concejales, funcionarios públicos y ex alcaldes al parecer compraron votos entre 30 y 50 mil pesos para favorecer la campaña del ex candidato a la cámara de representantes de centro democrático Libardo Taborda en las elecciones del 2018.

Estamos hablando de los concejales de Calarcá William Tafur Hernández y Juan David Ospina, Gustavo Alberto Pava ex alcalde de Montenegro, Hernando Antonio Restrepo ex concejal de Circasia, Alejandro Jiménez Giraldo aspirante al Concejo de Armenia, Jhoana Alejandra Rodríguez jefe de cartera del hospital la misericordia de Calarcá y Diana Milena López contratista de la gobernación del Quindío.

Aunque un juez de Medellín que lleva el caso tiene lista la orden de captura contra el ex candidato Libardo Taborda la misma no se ha hecho efectiva, ya que el ex aspirante esta fuera del país…y no se descarta que soliciten circular por la interpol, hoy se conocerá si los imputados son enviados a la cárcel o dejados en libertad.