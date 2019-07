Popayán seguirá sin pico y placa por orden de la alcaldía municipal

El alcalde (e) Juan Pablo Matta y el Secretario de Tránsito, Rubén Caicedo Celis, dieron a conocer cómo podría ser la media del pico y placa cuando empiece a regir en la ciudad.

“Por lo pronto no habrá pico y placa en la ciudad porque creemos en la importancia de darle oportunidad a la gente de hacer dinámicas de autoregulación. Vamos a revisar y analizar el comportamiento ciudadano verificando que los indicadores mejoren, pero si vemos que la cotidianidad de los ciudadanos no mejora porque no podemos autoregularnos mientras se inician las nuevas obras, nos veremos en la necesidad de imponer la medida”, indicó el Mandatario Local Encargado.

Durante el mes de julio se estarán desarrollando evaluaciones técnicas por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte junto a las unidades de Policía de Tránsito, quienes estarán observando el comportamiento de los ciudadanos, determinando de esta manera si es viable la implementación de dicha medida, teniendo en cuenta que en la ciudad se dará inicio a varias obras de infraestructura vial.

“Durante julio estaremos definiendo si la medida entra o no en vigencia, por medio de indicadores como mal parqueo, abandono de vehículos u obstrucción, entre otras infracciones. La responsabilidad está en manos de todos”, Agregó Rubén Caicedo Celis.

En caso de que la medida de autoregulación no funcione en la ciudad, se implementará el pico y placa de 4 dígitos por día, de lunes a viernes de 7AM a las 8PM. La medida podría estar sujeta a algunas modificaciones.