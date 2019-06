Emergencia ambiental por derrame de crudo era anunciada en Cubará, Boyacá

De acuerdo con el director de gestión del riesgo en Boyacá, Germán Bermúdez, su oficina y Corporinoquia, le habían advertido a la empresa Ecopetrol hace aproximadamente 9 meses, y a su otra compañía operadora en Cubará (Boyacá) que un sector del Oleoducto Caño Limón Coveñas que pasa cerca al río Cobaría y alrededor de la vereda Puerto Nuevo y Puerto Contreras, en límites entre Arauca y Boyacá, necesitaba intervención urgente para evitar la iridiscencia que hoy amenaza con extenderse hasta el río Arauca y ha obligado a suspender el bombeo de crudo en la zona, además de obligar a cerrar preventivamente las bocatomas de los acueductos del corregimiento de Puerto Contreras, y los municipios de Arauquita y Arauca.

Ante el llamado, Ecopetrol, habría hecho caso omiso, y en consecuencia, las fuertes lluvias y la presunta falta de mantenimiento al tramo del oleoducto, habrían propiciado una ruptura, y el posterior derrame de crudo.

Bermúdez sostuvo en Caracol Radio que “desde el mes de octubre del año pasado, le informamos a sobre el nivel del riesgo de esa infraestructura, pero no sabemos si al fin acataron las recomendaciones, que por lo que vemos, no se hizo, y hoy estamos enfrentando este riesgo no solamente sobre los espejos de agua, sino que más adelante, las autoridades competentes, se encargaran de resolver que otras afectaciones adjuntas dejó la iridiscencia, en términos de Flora y Fauna.

Por lo anterior, se le solicitó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y a Corporinoquia, si hay lugar, adelantar procesos sancionatorios contra Ecopetrol, por no haber acatado sus recomendaciones hasta generarse la emergencia.

Hay que decir que en el lugar de la alerta, se han registrado lluvias intensas en los últimos días y crecientes en los ríos, situación que agrava la emergencia.