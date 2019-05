Acueducto apeló medida cautelar que frenó proyecto Parque San Rafael

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado radicó recurso de apelación pidiendo el levantamiento de la medida al considerar que el juez aplicó el principio de precaución en materia ambiental partiendo de apreciaciones generales sin la adecuada valoración del material probatorio.

La Empresa advierte que para establecer la medida cautelar debe existir un mínimo de certeza que evidencie un riesgo inminente o vulneración al ambiente y no que parta de consideraciones generales.

"El mismo juez en el fallo destaca que “en este momento procesal no existe certeza sobre el grado de afectación o impacto ambiental que tales obras puedan producir a los recursos naturales, y a la biodiversidad”. De tal manera que dichas vulneraciones no fueron aprobadas por los demandantes por la razón que no existe afectación alguna a la naturaleza.”, dice en un comunicado El Acueducto.

Además señala que el proceso de selección para la adecuación del Parque cuenta con la debida estructuración técnica, financiera y jurídica ajustada a la normatividad que reglamenta la materia y en la que se tuvo en cuenta los determinantes ambientales para el manejo y regulación del área de Reserva Forestal Protectora “El Sapo” todo dentro del marco del Plan de Manejo Ambiental vigente.

"La ejecución del Parque constituye una obligación de carácter legal en la cual la Empresa de Acueducto debe compensar a través de esta obra al municipio de la Calera y su comunidad por la afectación del Embalse San Rafael. Detener el proyecto expondría injustificadamente a un riesgo inminente de vulneración de una serie de derechos colectivos relacionados principalmente con el goce del espacio, la defensa del patrimonio público, el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, entre otros, no solo de los habitantes de la Calera sino de la población bogotana que se vería afectada por la inejecución del proyecto", dice la EAB