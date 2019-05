Siguen los problemas para los vecinos de la Sexta con Carrera 30

Una verdadera odisea vive las mamás de muchos niños, que salen en las mañanas a los colegios cercanos al canal de aguas de la calle sexta con carrera 30.

“A mí por ejemplo me toca tomar un taxi porque no puedo caminar por el sector y los habitantes de calle están por todo lado, llevar a mi niño al colegio es difícil y he visto personas que son atracadas”. Explica María, mamá de un estudiante.

Por su parte los comerciantes aseguran que les ha tocado tomar medidas de seguridad y defensa, esto para que no ingresen a sus establecimientos. “La inseguridad es terrible, pero hemos logrado tener alejados a muchos ladrones, hay habitantes de calle que pasan sin hacer nada, pero otros roban espejos de carros e intentan ingresar a los locales”. Indicó, Manuel Ulloa, propietario de un taller de mecánica. El otro problema es para los ciclistas que transitan por la calle sexta. En más de una ocasión se han denunciado robos y atracos cuando se dirigen los biciusuarios al barrio Pensilvania o Ricaurte.

Desde la Policía metropolitana de Bogotá aseguran que van a continuar con la presencia de uniformados, especialmente en las horas de la mañana e indican que se ha logrado reducir los índices de hurto en este sector. Por su parte, funcionarios de la Secretaría de Integración Social hacen operativos constantes, en este caso después de las 2 p.m., allí logran que entre tres y cinco habitantes de calle por día acepten ayuda y sean llevados a los centros de atención, pero después de 3 ó 4 días regresan a las calles.

Los habitantes de los barrios Ricaurte, Santa Isabel, Pensilvania, Veraguas y El Progreso, piden que se solucione la llegada de los habitantes de calle al sector, porque entre ellos llegan muchos delincuentes. Según los residentes y comerciantes, ni siquiera en las casas se puede estar tranquilo.

