Definida la hora cero para una nueva movilización de los cafeteros

Esta movilización está programada para el próximo 10 de junio y se estima que entre 1.500 y 2.000 cafeteros salgan a bloquear la vía que conecta a Risaralda con el departamento de Caldas, en el sector conocido como Asia.

Los pequeños productores realizarán esta manifestación como rechazo a la respuesta negativa del Gobierno Nacional y la decisión de no designar ayudas para proteger el precio del café.

"El gobierno lo que nos dice es que nos dan la razón, que hay una crisis muy grande, pero que no hay plata y esa no es una manera de resolverle los problemas a la gente y siempre se ha dicho lo mismo y por ende nosotros tenemos que seguir exigiendo porque el problema tiene que ver con la economía de las familias cafeteras. Los endeudamientos cada vez son más altos y cada vez acosan más a la gente y el deber nuestro como dignidad cafetera es velar por ellos y tomas las vías de hecho para que nos escuchen, de hecho no descartamos un nuevo paro como hace unos años", confirmó en Caracol Radio Duberney Galvis, vocero de Dignidad Cafetera en Risaralda.

Por otro lado, indicó que la crisis del sector cafetero también se ha agudizado por la temporada invernal de los últimos meses y puede traer consecuencias nefastas de cara a la traviesa y a la cosecha en el segundo semestre del año.

Recordó en el 2012, los miembros de dignidad cafetera llegaron a un paro indefinido que movió al gobierno y generó un salvavidas que en su momento sirvió para evitar una crisis mayor, por ende si no se llega a un acuerdo cuanto antes, podría ser el paro, la única salida para evitar una ruina económica para las familias caficultoras.